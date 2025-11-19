FOTO Contrada Cancelleria finalmente ha i civici l’Amministrazione | Atto di civiltà

Tempo di lettura: 2 minuti “ E’ un atto di civiltà”. Con queste parole si è compiuto stasera un nuovo passo nella consegna alla cittadinanza risiedente nelle aree rurali della numerazione civica delle abitazioni sparse alla periferia della città, cosa che mancava del tutto. Sotto la pioggia, l’Amministrazione ha consegnato in contrada Cancelleria, al confine con il territorio di Apice, ben 600 numeri civici per questa fetta del territorio comunale estesa per circa 21 kmq, suddivisi in 34 aree di circolazione. La consegna è avvenuta sul piazzale antistante la Chiesa rurale della Madonna delle Grazie alla sommità di una collinetta di Via Cancelleria che dà il nome a tutta la estesa contrada. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

