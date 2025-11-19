Forzano il portone dell' edificio nella villa Comunale per accamparsi all' interno
Nella mattinata odierna, un tempestivo intervento della Polizia di Stato ha portato all'individuazione e al fermo di due giovani responsabili di un grave episodio di danneggiamento aggravato ai danni di una struttura pubblica di pregio: la Villa Comunale di Frosinone.L'operazione ha avuto inizio. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
