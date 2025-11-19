Formati a Bergamo aggiusteranno aerei Ryanair a Lamezia | il piano per 300 ragazzi calabresi

Formati a Bergamo per diventare tecnici manutentori aeronautici, ma pronti a fare ritorno nella propria terra d’origine per lavorare a tempo pieno nei due hangar che Ryanair sta costruendo all’aeroporto di Lamezia Terme: è il percorso pensato per circa 300 ragazzi calabresi nell’ambito di una collaborazione tra la Aircraft Engineering Academy (AEA) di Azzano San Paolo e la Regione Calabria, nata con l’obiettivo di costruire le competenze necessarie alla gestione di strutture e processi di basilare importanza nella catena della sicurezza della compagnia aerea irlandese. Parte della galassia Seas, società bergamasca specializzata nella manutenzione di aeromobili e in esclusiva della flotta del gruppo Ryanair sul territorio nazionale ( qui la speciale puntata della serie “Dietro le quinte” girata proprio negli hangar di Orio al Serio ), AEA si sta ritagliando da tempo un ruolo sempre di maggiore rilievo per la capacità di fornire una formazione “tailor made” in base alle proprie esigenze, andando così a sopperire alla mancanza di figure manutentive disponibili sul mercato in un momento nel quale quel tipo di professionalità è al contrario fortemente richiesta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it