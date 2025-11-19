Forlì sul podio per minor produzione di rifiuti urbani Petetta | Quadro incoraggiante continuiamo così
Si è tenuta mercoledì mattina al’Auditorium Filla a Bologna la 18esima edizione di “Ecoforum – Comuni ricicloni dell’Emilia-Romagna”, l’evento organizzato da Legambiente per discutere con gli attori protagonisti di economia circolare, smaltimento rifiuti e recupero di materie prime.Abbonati alla. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Sul podio anche Daniele Gallone di Parma, che ne ha mangiati 420 - facebook.com Vai su Facebook