Forbidden Fruit in onda anche di sabato
Piccola variazione nel sabato pomeriggio di Canale 5. Da questa settimana, nel giorno prefestivo, i telespettatori potranno infatti godere di un episodio extra di Forbidden Fruit. La dizi turca andrà ad inserirsi nel palinsesto tra Beautiful e La Forza di una Donna, impreziosendo ulteriormente la proposta in rosa della rete. Dal prossimo 22 novembre, Beautiful andrà in onda regolarmente alle 13.45, per poi dare la linea, dalle 14.30 circa, a Forbidden Fruit. Di conseguenza slitta di un’ora, con partenza alle 15.30, La Forza di una Donna, che dice addio alla maxi puntata del sabato. Una scelta presa da Canale 5 per tutelare con ogni probabilità il successo della dizi con protagonista Bahar (Özge Özpirinçci), che anche nella giornata di lunedì ha radunato davanti alla tv 2. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
