Forbidden fruit 2 replica puntata del 19 novembre in streaming | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 19 novembre – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna, per lenire il dolore per la perdita di Zeynep, Alihan si abbandona all’alcol fino a crollare. A fine serata, sarà Hakan ad accompagnarlo a casa, dove troverà Ender ad accoglierli. Vedendo Alihan in quelle condizioni, Ender ordisce un nuovo piano. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 84 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Leggi anche questi approfondimenti
Forbidden Fruit, anticipazioni dal 17 al 21 novembre https://blstg.news/eX6w/ Yildiz e Alper si avvicinano sempre di più, mentre Halit ripone la sua fiducia in Zeynep, nominandola co-presidente. Nel frattempo, la situazione tra Alihan ed Ender diventa tes - facebook.com Vai su Facebook
Forbidden Fruit, anticipazioni dal 17 al 21 novembre: Yildiz si avvicina ad Alper, Ender blocca il divorzio di Alihan Vai su X
Forbidden fruit 2, replica puntata del 17 novembre in streaming | Video Mediaset0 - Il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming ... Lo riporta superguidatv.it
“Forbidden fruit”, le trame dal 10 al 14 novembre 2025 - Le trame delle puntate di “Forbidden fruit”, la serie tv turca ambientata a Istanbul con protagoniste due sorelle, Yildiz e Zeynep, in onda su Canale 5 da lunedì 10 a venerdì 14 novembre alle 14. Segnala sorrisi.com
Forbidden Fruit puntate 2^ serie: Alihan vuole andare in Usa per non soffrire per amore - Le anticipazioni delle puntate turche di Forbidden Fruit, in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che Alihan dopo aver appreso che Zeynep è in procinto di sposarsi con Dundar prenderà una drastica ... it.blastingnews.com scrive