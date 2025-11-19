Fondo di previdenza per i giovani L' emendamento di Fratelli d' Italia si ispira alla Germania | ecco come funziona
L’emendamento alla manovra presentato da Fratelli d’Italia, che stabilisce l’istituzione di un fondo di previdenza per i giovani, si ispira a una misura presente nella legge di bilancio in corso di approvazione in Germania. Se, secondo lo schema proposto in Italia, sarebbero i genitori a versare contributi su base volontaria, l’accordo di coalizione tra CduCsu e Spd prevede che lo Stato versi. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Scopri altri approfondimenti
In occasione del Mese dell’Educazione Finanziaria, Federcasse, insieme al Fondo Pensione Nazionale BCC-CRA, ai Giovani Soci, e alla Fondazione Tertio Millennio, promuove un incontro dedicato al rapporto tra giovani e previdenza. 26 novembre | ore - facebook.com Vai su Facebook
Fondo pensione dalla culla, le proposte di emendamento alla manovra di FdI e Azione confermano l’anticipazione di MF-Milano Finanza - Tutto parte dall’iniziativa dei parenti con un contributo chiesto allo Stato, seguendo l’esempio della Germania ... milanofinanza.it scrive
Fondo di previdenza per i giovani. L'emendamento di Fratelli d'Italia si ispira alla Germania: ecco come funziona - L’emendamento alla manovra presentato da Fratelli d’Italia , che stabilisce l’istituzione di un fondo di previdenza per i giovani, si ispira a una misura ... Come scrive gazzettadelsud.it
Pensioni, un fondo per i nuovi nati in Manovra: la proposta bipartisan per incentivare la previdenza complementare - Far crescere fin dalla culla la cultura della previdenza complementare. Come scrive ilmessaggero.it