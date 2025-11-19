Fondo di previdenza per i giovani L' emendamento di Fratelli d' Italia si ispira alla Germania | ecco come funziona

L’emendamento alla manovra presentato da Fratelli d’Italia, che stabilisce l’istituzione di un fondo di previdenza per i giovani, si ispira a una misura presente nella legge di bilancio in corso di approvazione in Germania. Se, secondo lo schema proposto in Italia, sarebbero i genitori a versare contributi su base volontaria, l’accordo di coalizione tra CduCsu e Spd prevede che lo Stato versi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

