Fondi pubblici per la comunicazione istituzionale usati per promuovere il sindaco?
Arezzo, 19 novembre 2025 – « Fondi pubblici per la comunicazione istituzionale usati per promuovere il sindaco?» L’intervento della Lista di Comunità a Bibbiena. Un durissimo attacco politico è stato lanciato in Consiglio Comunale dal Gruppo Consiliare di Minoranza contro il Sindaco Filippo Vagnoli, accusato di aver violato il principio di "silenzio istituzionale" durante la recente campagna elettorale per il Consiglio Regionale. La questione centrale ruota attorno all'uso strumentale delle risorse e degli strumenti istituzionali, in palese contrasto con la Legge 22 febbraio 2000, n. 28 (c.d. Par Condicio), che vieta la comunicazione pubblica non essenziale in periodo elettorale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
