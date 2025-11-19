Fondazione Di Liegro | nella Basilica dei SS Apostoli a Roma la presentazione de La città giusta Scritti su esclusione e comunità
Roma, 19 novembre 2025 – La Fondazione Internazionale don Luigi Di Liegro presenta in anteprima, lunedì 24 novembre alle ore 18.00, presso la Sala Immacolata della Basilica dei SS. Apostoli a Roma, il volume “La città giusta. Scritti su esclusione e comunità” (Edizioni Lavoro). Una raccolta di testi inediti di don Luigi Di Liegro, provenienti dall’Archivio storico della Fondazione di Via Ostiense a Roma. All’incontro interverranno il Card. Baldassare Reina, Vicario Generale per la Diocesi di Roma, Francesco Rutelli, già sindaco di Roma, Pierciro Galeone, vicepresidente della Fondazione Internazionale don Luigi di Liegro e il giornalista Marco Damilano. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
