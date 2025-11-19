Fondazione del Monte | L’emergenza casa? Un freno per l’economia
"L’emergenza casa? L’impatto sociale è evidente: riguarda gli studenti fuori sede, i lavoratori della sanità, e rischia di diventare un freno allo sviluppo economico e culturale delle città". Così, Pierluigi Stefanini, presidente della Fondazione Del Monte di Bologna e Ravenna, affronta il tema degli alloggi, caldissimo anche dopo che il presidente Sergio Mattarella, all’assemblea dei Comuni italiani, lo ha definito la priorità su cui lavorare. Presidente Stefanini, avete appena pubblicato i nuovi bandi del piano programmatico 2026, con cui la Fondazione mette sul piatto 6,4 milioni di euro per i territori di Bologna e Ravenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Al via la nuova edizione di , il programma ideato da Euricse e Pluriversum, con il supporto della Fondazione Monte dei Paschi di Siena. ' ' ? Ikigai Soci - facebook.com Vai su Facebook
Fondazione del Monte: "L’emergenza casa? Un freno per l’economia" - Il presidente Stefanini: "L’impatto sociale è evidente, per studenti e lavoratori. Come scrive msn.com
La Fondazione del Monte rilancia. Pronti 5,7 milioni anche per il 2024 - Confermato per il prossimo anno il sostegno al patrimonio culturale e scientifico locale, da parte dell’ente. Lo riporta ilrestodelcarlino.it