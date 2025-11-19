Follia woke buffonata peli e assorbenti | le bufale della destra sul Museo del patriarcato
Il MUPA – Museo del Patriarcato, lanciato da ActionAid, provoca le reazioni della destra che ridicolizza le istanze femministe con banalità su 'peli e assorbenti'. La mostra, tra panel e laboratori, invita invece a riflettere sul carattere strutturale della violenza di genere e sulle disuguaglianze ancora presenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Oltre la gabbia del baratro woke e della follia “politicamente corretta”: tre libri per un pensiero forte, radicato e identitario… www.passaggioalbosco.it - facebook.com Vai su Facebook
Per la prima volta dopo tanto tempo la Disney elimina i termini “diversità” e “inclusione” dal report aziendale. La fine dell’era woke, il muro di follie ideologiche sta crollando pezzo dopo pezzo. Vai su X
