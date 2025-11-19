Follia woke buffonata peli e assorbenti | le bufale della destra sul Museo del patriarcato

Fanpage.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il MUPA – Museo del Patriarcato, lanciato da ActionAid, provoca le reazioni della destra che ridicolizza le istanze femministe con banalità su 'peli e assorbenti'. La mostra, tra panel e laboratori, invita invece a riflettere sul carattere strutturale della violenza di genere e sulle disuguaglianze ancora presenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

follia woke buffonata peli“Follia woke”, “buffonata”, “peli e assorbenti”: le bufale della destra sul Museo del patriarcato - Il MUPA – Museo del Patriarcato, lanciato da ActionAid, provoca le reazioni della destra che ridicolizza le istanze femministe con banalità su 'peli ... Segnala fanpage.it

follia woke buffonata peliPeli, assorbenti, patriarcato: la follia del festival woke di Roma - Peli, tampax e patriarcato: ecco il mix esplosivo del nuovo festival woke a Roma promosso da ActionAid. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Follia Woke Buffonata Peli