Focolaio di legionella a Milano Alessandro Miani | Situazione grave per gli immunodepressi

A "Mattino Cinque" il Pres. Società Italiana Medicina Ambientale: "Rischio polmoniti gravi in soggetti a rischio". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Focolaio di legionella a Milano, Alessandro Miani: "Situazione grave per gli immunodepressi"

Argomenti simili trattati di recente

Ci sono campionamenti in corso a #Milano per far luce sul presunto focolaio di #legionella che ha portato 8 persone in ospedale. C'è stata anche una vittima, che però aveva patologie pregresse. Vai su X

MilanoPaviaTV - Canale78 Aveva 89 anni e un fisico già debilitato l’anziano deceduto dopo aver contratto la legionella nel quartiere San Siro, dove è scoppiato un nuovo focolaio. L’uomo ha perso la vita il 3 novembre scorso, mentre altri 7 pazienti sono stati i - facebook.com Vai su Facebook

Legionella a Milano, accertamenti in corso: 11 casi e un morto. E ‘capire’ il focolaio è un rebus - Un morto, 11 casi accertati e 8 ricoveri: le presone coinvolte abitano tutte nella zona di vi a Rembrandt, ma non frequenterebbe luoghi in comune. Secondo dire.it

Focolaio di legionella a Milano, Alessandro Miani: "Situazione grave per gli immunodepressi" - Società Italiana Medicina Ambientale, spiega quanto è grave l'infezione da legionella e che sintomi ha. Segnala msn.com

Bassetti, 'confermato il focolaio di legionella a Milano' - "Il focolaio di legionella nel quartiere San Siro di Milano è confermato e il batterio proviene evidentemente da alcuni immobili o alcune situazioni particolari. Come scrive ansa.it