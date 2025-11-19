Flavio Cobolli ha travolto Filip Misolic con il netto punteggio di 6-1, 6-3 e ha così regalato all’Italia il secondo punto nel quarto di finale di Coppa Davis. Dopo il successo ottenuto da Matteo Berrettini contro Rodionov, l’azzurro ha prevalso contro il numero 1 austriaco in appena 64 minuti di gioco e così la nostra Nazionale ha superato il turno sul cemento indoor di Bologna. I ragazzi del capitano Filippo Volandri proseguono la loro avventura nel capoluogo emiliano e venerdì torneranno in campo per fronteggiare il Belgio, capace di sorprendere la più quotata Francia. Il romano ha giocato per la prima volta in carriera da numero 1 dell’Italia (vista l’assenza di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti), si è reso protagonista di una prestazione di ottima caratura e ha chiuso i conti con enorme disinvoltura. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Flavio Cobolli si emoziona in Coppa Davis: “Il giorno più bello della mia vita. Pronti a lottare uno per l’altro”