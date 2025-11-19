Flavio Cobolli | Mi piace la pressione l’azzurro è sempre un sogno Pronti per il Belgio
Flavio Cobolli ha sconfitto l’austriaco Filip Misolic con il punteggio di 6-1, 6-3 e, anche grazie al successo ottenuto in precedenza da Matteo Berrettini contro Rodionov, l’Italia si è qualificata alle semifinali della Coppa Davis, la massima competizione per Nazionali maschili di tennis. I ragazzi del capitano Filippo Volandri proseguono la propria avventura sul cemento indoor di Bologna e venerdì torneranno in campo per fronteggiare il Belgio, capace di sorprendere la più quotata Francia. Il romano ha espresso tutta la propria soddisfazione in conferenza stampa: “Mi sento benissimo. È stata una partita fantastica. 🔗 Leggi su Oasport.it
