Flavio Cobolli alla prova Coppa Davis | contesto ideale per esaltarlo ma dovrà gestire la pressione

Tocca finalmente all’Italia! Dopo la sorprendente vittoria del Belgio contro la Francia nella giornata inaugurale, oggi a Bologna scendono in campo gli azzurri, che affronteranno l’Austria nel quarto di finale della Coppa Davis 2025. Una sfida sulla carta che sembra agevole per la formazione capitanata da Filippo Volandri, che dovrebbe chiudere la contesa già nei due singolari, per poi cominciare a pensare alla semifinale proprio con il Belgio. Dopo le defezioni di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, il numero uno dell’Italia è diventato Flavio Cobolli, che dovrebbe scendere in campo già oggi contro Filip Misolic. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Flavio Cobolli alla prova Coppa Davis: contesto ideale per esaltarlo, ma dovrà gestire la pressione

