Un’intuizione normativa che permetterebbe di attrarre pensionati italiani residenti all’estero nei comuni del centro Italia colpiti dal sisma. La flat tax al 7% è contenuta in una norma già presente nell’ordinamento italiano, ma che è stata negli anni dimenticata. Oggi il governo l’ha ripescata. Lo hanno ricordato in Senato il senatore Roberto Menia, responsabile del Dipartimento italiani nel mondo di FdI, Guido Castelli, senatore FdI e Commissario straordinario per la Ricostruzione del Sisma 2016, e Giuseppe Stabile, vicesegretario del Consiglio generale degli italiani all’estero. In questo modo il governo interviene sulla grande questione degli italiani all’estero, con un provvedimento che riguarda, nello specifico, i pensionati residenti all’estero che decidono di trasferirsi nel centro Italia, precisamente in Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio. 🔗 Leggi su Formiche.net

Flat tax per pensionati italiani. Castelli spiega perché conviene