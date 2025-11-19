Flat tax per pensionati italiani Castelli spiega perché conviene
Un’intuizione normativa che permetterebbe di attrarre pensionati italiani residenti all’estero nei comuni del centro Italia colpiti dal sisma. La flat tax al 7% è contenuta in una norma già presente nell’ordinamento italiano, ma che è stata negli anni dimenticata. Oggi il governo l’ha ripescata. Lo hanno ricordato in Senato il senatore Roberto Menia, responsabile del Dipartimento italiani nel mondo di FdI, Guido Castelli, senatore FdI e Commissario straordinario per la Ricostruzione del Sisma 2016, e Giuseppe Stabile, vicesegretario del Consiglio generale degli italiani all’estero. In questo modo il governo interviene sulla grande questione degli italiani all’estero, con un provvedimento che riguarda, nello specifico, i pensionati residenti all’estero che decidono di trasferirsi nel centro Italia, precisamente in Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio. 🔗 Leggi su Formiche.net
Leggi anche questi approfondimenti
#sciopero12dicembre Questa è una finanziaria ingiusta, caratterizzata da austerità e prelievo fiscale su dipendenti e pensionati. Va cambiata. Lavoratori e lavoratrici, pensionate e pensionati si sono trovati negli ultimi tre anni a pagare 25 miliardi di tasse in pi - facebook.com Vai su Facebook
Questa è una finanziaria ingiusta, caratterizzata da austerità e prelievo fiscale su dipendenti e pensionati. Va cambiata. Lavoratori e lavoratrici, pensionate e pensionati si sono trovati negli ultimi tre anni a pagare 25 miliardi di tasse in più a causa del drenaggi Vai su X
Flat tax per pensionati italiani. Castelli spiega perché conviene - Un’intuizione normativa che permetterebbe di attrarre pensionati italiani residenti all’estero nei comuni del centro Italia colpiti dal sisma. Scrive formiche.net
Sisma, Castelli: 7% flat tax per pensionati a estero che tornano - Una norma esistente ma dimenticata permette, ai pensionati percettori di pensione estera che vogliano trasferirsi nel Centro e Sud Italia, di godere di una flat tax al 7% pe ... libero.it scrive
Italiani all’estero, valori comuni e benefici fiscali per ripopolare l’Appennino - (askanews) – Una norma esistente ma dimenticata permette, ai pensionati percettori di pensione estera che vogliano trasferirsi nel Centro e Sud Italia, di godere di una flat tax al 7% pe ... Come scrive msn.com