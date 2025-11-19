Flat tax per pensionati italiani Castelli spiega perché conviene

Un’intuizione normativa che permetterebbe di attrarre pensionati italiani residenti all’estero nei comuni del centro Italia colpiti dal sisma. La flat tax al 7% è contenuta in una norma già presente nell’ordinamento italiano, ma che è stata negli anni dimenticata. Oggi il governo l’ha ripescata. Lo hanno ricordato in Senato il senatore Roberto Menia, responsabile del Dipartimento italiani nel mondo di FdI, Guido Castelli, senatore FdI e Commissario straordinario per la Ricostruzione del Sisma 2016, e Giuseppe Stabile, vicesegretario del Consiglio generale degli italiani all’estero. In questo modo il governo interviene sulla grande questione degli italiani all’estero, con un provvedimento che riguarda, nello specifico, i pensionati residenti all’estero che decidono di trasferirsi nel centro Italia, precisamente in Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio. 🔗 Leggi su Formiche.net

