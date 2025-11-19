Firenze ricorda lo scrittore Nicola Lisi nel 50esimo dalla morte

Firenze, 19 novembre 2025 – Firenze ricorda lo scrittore mugellano Nicola Lisi, l’autore del ‘Diario di un parroco di campagna’ nel 50esimo anniversario della morte. Il 24 novembre alle ore 17 ci sarà una messa in suffragio nella Basilica della Santissima Annunziata, nella Cappella dei Pittori. Il 29 novembre, nel convento della Santissima Annunziata, nella sala dell’Annunciazione (via Cesare Battisti,6), l’appuntamento è dalle ore 9 col convegno dal titolo: “Conoscere Nicola Lisi, uno scrittore contemplativo, un contemplativo scrittore ”. Alle 9,15 l’introduzione al convegno, alle 9,30 il figlio Giuseppe ricorda il padre Nicola. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze ricorda lo scrittore Nicola Lisi nel 50esimo dalla morte

