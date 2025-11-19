Firenze nella Top 500 Bars | tre locali fiorentini tra i primi cento al mondo Ecco quali sono

Firenze, 19 novembre 2025 - Firenze regina dei bar a livello mondiale. La cerimonia della Top 500 Bars, ospitata a Palazzo Borghese, è approdata per la prima volta in Italia portando in città bartender, brand ambassador e giornalisti da ogni continente. Una serata sostenuta da Destination Florence e dall’assessorato guidato da Jacopo Vicini, che ha trasformato il capoluogo toscano in un palcoscenico internazionale del bere miscelato. Il Podio. Il podio, quest’anno, parla soprattutto straniero: al primo posto si è imposto Panda and Sons, seguito da Paradiso, insegna simbolo della scena catalana, e da Bar Leone, fresco del successo alla 50Best. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze nella Top 500 Bars: tre locali fiorentini tra i primi cento al mondo. Ecco quali sono

Scopri altri approfondimenti

Firenze ha accolto per la prima volta in Italia la cerimonia della Top 500 Bars, la classifica che ogni anno racconta il meglio della mixology mondiale. Lunedì 10 novembre ha trionfato Panda and Sons di Edimburgo, mentre Locale, il primo cocktail bar della citt - facebook.com Vai su Facebook

Firenze nella Top 500 Bars: tre locali fiorentini tra i primi cento al mondo. Ecco quali sono - Per la prima volta la cerimonia internazionale approda in Italia e celebra il capoluogo toscano come riferimento globale della mixology ... Da msn.com

Top 500 Bars, i locali fiorentini nella classifica dei migliori bar del mondo - Firenze non è solo la culla del Rinascimento, ma si sta affermando sempre più come una delle capitali della mixology, con un numero crescente di locali che si distinguono per la qualità e la ... firenzetoday.it scrive

500 Top Bars 2025: i migliori locali al mondo dove bere cocktail (e dove sono le insegne italiane in classifica) - La nuova edizione dei 500 Top Bars 2025 delinea una geografia del bere miscelato in piena trasformazione, dove tecnica, identità e ospitalità entrano in dialogo con visioni culturali distinte. Segnala msn.com