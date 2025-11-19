Firenze la moschea nascosta all' insaputa dei cittadini Il Pd faccia chiarezza
A Firenze è nata una nuova moschea, all'insaputa della cittadinanza, all'interno degli spazi di quello che viene invece considerato un centro culturale. Questo, se non altro, è quanto sospettano Alessandro Draghi e Giovanni Gandolfo, consiglieri di Fratelli d'Italia nel capoluogo della Toscana, i quali hanno annunciato in una nota diramata nelle scorse ore la volontà di presentare un'interrogazione alla giunta comunale Pd per andare a fondo della questione. La "nuova moschea" sarebbe nata all'interno di un immobile del quartiere fiorentino di San Jacopino. Gli esponenti di Fratelli d'Italia hanno effettuato a quanto pare un sopralluogo nelle scorse ore, trovando dei fogli affissi all'ingresso (sia in italiano che in arabo ) che sembrerebbero lasciare pochi dubbi sull'utilizzo effettivo degli spazi: la parola "moschea" viene scritta in entrambi i fogli ed in uno in particolare si leggono le modalità di accesso allo spazio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
