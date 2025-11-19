Firenze bella e impossibile Affitti a 1.200 euro | tutti in fuga | Dividiamo una casa in cinque
Firenze, 19 novembre 2025 – In città gli affitti a canone concordato sono scesi in due anni da 2.474 a 1.668 contratti. Anche quelli agevolati, destinati agli studenti, calano da 3.165 a 2.850. Al contrario, esplodono quelli transitori: oltre 900 in più, arrivati a 12.797. È un cambio di equilibrio netto, che coincide con un aumento dei prezzi: il metro quadrato, nei transitori, passa da 15,61 a 20,34 euro. Tanti sfratti. In questo quadro, gli sfratti restano alti: nel 2023 ne sono stati eseguiti 627, il 70% per morosità, spesso incolpevole. E non mancano casi in cui il canone sale in pochi mesi da 800 a 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it
