Gara valida per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I viola vanno a caccia della prima vittoria per uscire dalla crisi, mentre i bianconeri vogliono i tre punti per non perdere altro terreno dalla vetta della classifica. Fiorentina vs Juventus si giocherà sabato 22 novembre 2025 alle ore 18 presso lo stadio Franchi. FIORENTINA VS JUVENTUS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I viola, sorprendentemente ultimi in classifica, sono alla ricerca della prima gioia dopo cinque pareggi e sei sconfitte. Una crisi profonda che ha portato all’esonero di Pioli e all’arrivo di Vanoli, capace di cogliere un pareggio prezioso sul campo del Genoa nell’ultimo turno di campionato. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Fiorentina vs Juventus, dodicesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla