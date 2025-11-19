Fiorentina | tifosi viola protestano per il no alla coreografia con la Juve Corteo di protesta davanti alla Questura
FIRENZE – Minacciano di sfilare davanti alla Questura, sabato 22 novembre, i tifosi della Fiorentina ai quali sarebbe stato imposto lo stop alla realizzazione di una coreografia che la tifoseria organizzata viola aveva pensato di mettere in scena sabato, nell’immediato pre gara della sfida di campionato fra Fiorentina e Juventus. A darne notizia è la stessa tifoseria . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Approfondisci con queste news
Mattia Perin sulla Fiorentina: «Vorranno dimostrare ai loro tifosi che meritano di indossare quella maglia. Ma noi vogliamo vincere» - facebook.com Vai su Facebook
? Fiorentina, dura contestazione dei tifosi: in duemila fuori dallo stadio Vai su X
Tifosi, Fiorentina-Juve verso il sold out. Ma la Fiesole si arrabbia: “Negata la coreografia” - Senza l’aiuto della propria gente uscire dall’incubo nel quale è piombata la Fiorentina sarebbe ... Si legge su lanazione.it
Fiorentina, la Curva Fiesole sbotta e fa partire la protesta: "Un'altra coreografia negata, ora basta!" - Niente spettacolo sugli spalti contro la Juventus, esplode la rabbia della Fiesole: "Ora basta, colpire noi significa colpire Firenze". msn.com scrive
Fiorentina, lettera dei tifosi al patron Commisso: «Serve un segnale: rilanci o venda» - Con una lettera pubblicata sul web, il Centro Coordinamento Viola Club ha rivolto un nuovo invito al presidente Commisso affinché si palesi ... Riporta corrierefiorentino.corriere.it