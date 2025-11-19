Fiorentina | tifosi viola protestano per il no alla coreografia con la Juve Corteo di protesta davanti alla Questura

FIRENZE – Minacciano di sfilare davanti alla Questura, sabato 22 novembre, i tifosi della Fiorentina ai quali sarebbe stato imposto lo stop alla realizzazione di una coreografia che la tifoseria organizzata viola aveva pensato di mettere in scena sabato, nell’immediato pre gara della sfida di campionato fra Fiorentina e Juventus. A darne notizia è la stessa tifoseria . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

