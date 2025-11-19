Fiorentina la Curva Fiesole sbotta e fa partire la protesta | Un' altra coreografia negata ora basta!
Fiorentina-Juventus, in programma sabato 22 novembre alle 18 al Franchi, fa già discutere. Con un duro comunicato, la Curva Fiesole ha infatti annunciato un corteo di protesta contro la Questura di Firenze, che ha negato la coreografia al tifo organizzato viola in vista della sfida contro i. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Altre letture consigliate
Lo striscione della Curva Fiesole alla vigilia di Genoa-Fiorentina ? @fiorentinauno - facebook.com Vai su Facebook
Fiorentina, ecco i possibili scenari. Anche la curva “caccia” Pioli. Palladino e Vanoli nomi forti Vai su X
Fiorentina, la Curva Fiesole sbotta e fa partire la protesta: "Un'altra coreografia negata, ora basta!" - Niente spettacolo sugli spalti contro la Juventus, esplode la rabbia della Fiesole: "Ora basta, colpire noi significa colpire Firenze". Scrive msn.com
Crisi Fiorentina, il durissimo comunicato della curva Fiesole a Commisso: "Devi cacciare Pradé" - Il ko con la Roma e la classifica sempre più preoccupante (che rispecchia un inizio di stagione negativo), ha esasperato i tifosi della Fiorentina. Segnala corrieredellosport.it
Fiorentina, cresce la contestazione della Curva Fiesole. Città tappezzata di striscioni, tutti nel mirino - Firenze, 1 novembre 2025 – Alla vigilia di una partita delicatissima come quella contro il Lecce, spartiacque per il futuro immediato della Fiorentina, arriva una presa di posizione ancor più marcata ... Lo riporta lanazione.it