Fiorentina-Juventus gratis su DAZN | la partita in chiaro senza abbonamento

Sarà Fiorentina–Juventus, in programma sabato 22 novembre 2025 alle ore 18:00, la nuova partita della Serie A Enilive 20252026 che DAZN ha deciso di trasmettere gratuitamente in chiaro, senza alcun abbonamento. Dopo Milan–Roma, questo è il secondo dei cinque match stagionali che la piattaforma può offrire in modalità Freemium, come previsto dal pacchetto dei diritti TV assegnato per il quinquennio 2024-2029. Un’opportunità preziosa per tutti gli appassionati, che potranno seguire uno dei big match più attesi senza alcun costo. Le partite gratuite di DAZN e il pacchetto Try and Buy. Il modello Freemium non è una novità per DAZN. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Fiorentina-Juventus gratis su DAZN: la partita in chiaro, senza abbonamento

