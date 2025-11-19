Fiorentina-Juventus allarme rientrato per Vlahovic | il serbo verso una maglia da titolare
Non può esserci un Fiorentina-Juventus senza Dusan Vlahovic. Il serbo, che in nazionale ha patito un affaticamento agli adduttori, starebbe stringendo i denti per esserci contro la sua ex squadra. Gli esami svolti al J-Medical al suo rientro non hanno evidenziato alcuna lesione. Spalletti dunque tira un sospiro di sollievo, dopo giorni in cui viveva nell’apprensione. Rinunciare a un Vlahovic così in questo periodo della stagione sarebbe sicuramente stato difficile, ma il tecnico bianconero potrà contare su di lui. Il numero 9 bianconero sta effettuando delle prove per vedere se riuscirà ad esserci al Franchi contro la sua ex squadra. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
