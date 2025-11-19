Fiorentina Juve Cecchi Gori attacca i Viola | Non c’è più fiorentinità nella Fiorentina Poi i commenti sul match e Vanoli

Fiorentina Juve l’ex patron critica la società: manca la fiorentinità, i giocatori sono assortiti male. La sfida con la Juve è l’unica cosa che conta. Vittorio Cecchi Gori, storico ex presidente della Fiorentina, ha analizzato il momento difficile del club e l’imminente scontro con la Juventus, parlando ai microfoni di Radio FirenzeViola. Cecchi Gori ha subito definito la situazione attuale come una brutta situazione per il club, sostenendo che il problema risale a dopo la sua gestione. La critica più dura è strutturale: non c’è più fiorentinità nella Fiorentina. In tutto l’ambiente, non c’è più nulla della vecchia identità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Fiorentina Juve, Cecchi Gori attacca i Viola: «Non c’è più fiorentinità nella Fiorentina». Poi i commenti sul match e Vanoli

