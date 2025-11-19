Finisce un’era | il Cervi passa a Errani
Partire dal linguaggio dei giovani, internazionalizzare l'istituto Cervi e intendere la memoria come costruzione del futuro. Queste le linee programmatiche di Vsco Errani, eletto, all'unanimità, ieri, nuovo presidente del Cervi. Errani esordisce: "Sono emozionato. Ho fatto diverse cose nella vita politica, credo che la possibilità di emozionarsi sia un valore fondamentale per svolgere un ruolo così importante. La fiducia in me e nel nuovo Cda mi incoraggia e riconferma le idee di fondo che hanno caratterizzato il mio impegno: siamo ciò che facciamo più di ciò che diciamo. Memoria significa costruire il futuro.
