Finisce ai calci di rigore l’avventura in Coppa Italia dell’Us Città di Fasano

Brindisireport.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FASANO - Finisce agli ottavi, ai calci di rigore, l’avventura in Coppa Italia dell’Us Città di Fasano, sconfitto oggi per 8-7 dal Francavilla al “Nunzio Fittipaldi” dopo il 2-2 nei tempi regolamentari. I biancazzurri, rivoluzionati nella formazione di partenza, provano a pungere al 6’ con un tiro. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

