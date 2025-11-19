Finisce ai calci di rigore l’avventura in Coppa Italia dell’Us Città di Fasano
FASANO - Finisce agli ottavi, ai calci di rigore, l’avventura in Coppa Italia dell’Us Città di Fasano, sconfitto oggi per 8-7 dal Francavilla al “Nunzio Fittipaldi” dopo il 2-2 nei tempi regolamentari. I biancazzurri, rivoluzionati nella formazione di partenza, provano a pungere al 6’ con un tiro. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Altre letture consigliate
Calcio, EsaSport sprecona, New Erea ancora imbattuta: finisce 1-0 a Ragusa. Sul sintetico dello stadio “Ottaviano”, arriva un’altra sconfitta amara e difficilmente spiegabile per l’Esasport Grammichele. La New Erea, cinica e concreta, si impone 1-0 e mantie - facebook.com Vai su Facebook
Isili, la partita di calcio finisce in rissa Vai su X
Pisa-Verona finisce in parità: nessun gol e un rigore annullato - Dopo gli scontri in mattinata, in campo prevale la paura di perdere: la sfida tra Pisa e Verona finisce 0- Si legge su corrieredellosport.it
Pulisic sbaglia un rigore, Leao spreca, Juve-Milan finisce 0-0 - 0 dello Stadium lascia qualche rimpianto in più ai rossoneri che sbagliano un rigore a inizio ripresa con Pulisic e ... Secondo ansa.it
Rigore per il Milan, Pulisic calcia alto: cos’è successo - Milan, l’arbitro Guida ha fischiato un rigore per i rossoneri: dagli 11 metri, Pulisic calcia alto Momento delicato nel big match tra Juventus e Milan. Secondo gianlucadimarzio.com