Fingono di importare dalla Cina per rivendere all’estero | smascherato sistema di contrabbando da oltre 100 milioni di euro

Firenze, 19 novembre 2025 – Smantellata una maxi frode all’Iva da 90 milioni di euro. L’operazione è stata condotta dalla guardia di finanza e dall’agenzia delle dogane dei monopoli di Firenze, che hanno disarticolato un’organizzazione criminale di origine cinese che per anni ha inquinato il mercato europeo con merci sottratte al pagamento dei dazi doganali. L’operazione “Broken Wall”, coordinata dalle procure europee di Bologna e Torino (Eppo), ha portato a sei misure cautelari – due arresti e quattro obblighi di dimora – e sequestri per oltre 19 milioni di euro. Il meccanismo della frode. Il meccanismo fraudolento prevedeva l'introduzione in Italia di ingenti quantitativi di merce cinese, formalmente destinata ad altri Paesi dell'Unione Europea. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fingono di importare dalla Cina per rivendere all’estero: smascherato sistema di contrabbando da oltre 100 milioni di euro

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Fingono di importare dalla Cina per rivendere all’estero: smascherato sistema di contrabbando da oltre 100 milioni di euro - Merci introdotte in Italia formalmente destinate ad altri Paesi Europei e sottratte al pagamento dei dazi doganali. Secondo lanazione.it

Finti prodotti Made in Italy: sequestrati 5,6 milioni di articoli importati da Cina e Vietnam - Erano marchiati come italiani ma in realtà arrivavano da Cina e Vietnam: per questo oltre 5 milioni e mezzo di prodotti sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Torino nell’ambito ... Lo riporta torino.repubblica.it

Temu smetterà di vendere prodotti importati dalla Cina direttamente ai clienti Usa - Temu ha dichiarato che smetterà di vendere beni importati dalla Cina negli Stati Uniti direttamente ai clienti tramite la sua piattaforma. Scrive ilsole24ore.com