Finanziamento da 140mila euro per la sicurezza di Chieti | ecco le zone individuate da videosorvegliare

È stato approvato il progetto di videosorveglianza del valore complessivo di 140.000 “Chieti Sicura”. Ne dà notizia il Comune di Chieti: il progetto, predisposto dal V Settore Lavori Pubblici, è volto a rafforzare la sicurezza urbana, nell’ambito del patto per la sicurezza urbana sottoscritto con. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Finanziamento da 140mila euro per la sicurezza di Chieti: ecco le zone individuate da videosorvegliare

