Finanze comunali Benevento prima in Italia per capacità di riscossione e di spesa

Tempo di lettura: < 1 minuto “ La classifica de Il Sole 24 Ore sull’efficienza amministrativa vede il Comune di Benevento in una posizione di rilievo. Sul fronte della gestione finanziaria, tuttavia, il risultato diventa straordinario: siamo primi in tutt’Italia per la capacità di riscossione e sempre al primo posto per un parametro importante come la capacità di spesa, mentre siamo nella top 5 per la classifica complessiva sulle finanze locali”, lo spiegano in una nota il sindaco Clemente Mastella e l’assessore al Bilancio Mariacarmela Serluca. “ Questi risultati premiano i sacrifici del Settore finanziario che su indirizzo dell’Amministrazione ha ottenuto risultati eccellenti nella lotta all’evasione fiscale, nel risanamento di un Ente che abbiamo ereditato in condizioni finanziarie pessime e nella capacità di spendere, a favore della Città, le risorse dei contribuenti: ora questi successi sono certificati dal principale quotidiano economico del Paese”, chiudono Mastella e Serluca. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Finanze comunali, Benevento prima in Italia per capacità di riscossione e di spesa

