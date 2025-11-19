Filtro anti-spoofing mobile AGCOM attiva il blocco sulle chiamate estere truccate
La delibera 27125CONS estende da OGGI il blocco alle chiamate con CLI mobile alterato, introduce procedure semplificate per gli operatori e riduce i tentativi di instradamento illecito dall’estero. Nella seduta di Consiglio del 6 novembre scorso, con delibera n. 27125CONS, l'Autorità ha stabilito una serie di disposizioni attuative per rafforzare il contrasto al fenomeno dello spoofing. Tali. 🔗 Leggi su Digital-news.it
