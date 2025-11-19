Film in sala | dalla diaspora palestinese di ‘To a land unknown’ all’horror ‘Shelby Oaks’

Le opere prime, piccoli salti nel buio che fanno sentire sempre un po’ pioniere qualsiasi spettatore, a volte portano una luce tremendamente realistica nel raccontare frammenti del mondo che viviamo. Immaginate Reality di Garrone, ma tutto al femminile, e pure adolescenziale. Bene, ora trasportatelo al di là delle nostre Alpi: nella cittadina di Frejus, Francia. Una ragazza brillante segue la vicenda di Liane, diciannovenne fissata con i ritocchi estetici e l’ambizione smodata a diventare star di un reality show che la farebbe esplodere sui social, come nuovo personaggio pubblico. Altro che posto fisso, diremmo in Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

