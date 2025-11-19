Filippo Zara motivo della sua fama e curiosità sulla sua vita

Ogni settimana, il palcoscenico di “Ballando con le Stelle” regala emozioni intense, sorprese e colpi di scena. Questa volta, l’evento inatteso riguarda un infortunio che ha coinvolto uno dei protagonisti principali dello spettacolo, obbligando a un immediato cambio di palco e partner. La notizia riguarda il maestro di danza Carlo Aloia, che ha subito un infortunio muscolare durante le prove, costretto a sospendere temporaneamente la partecipazione al programma. La trasmissione, però, continua senza perdere smalto, affidando il ruolo di partner a un nome di spicco nel panorama della danza internazionale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Filippo Zara motivo della sua fama e curiosità sulla sua vita

Approfondisci con queste news

Ballando con le Stelle 2025 (8a puntata) Ricordando la grande Raffaella Carrà... ecco Nancy Brilli con Filippo Zara - facebook.com Vai su Facebook

#BallandoConLeStelle 2025, settima puntata: #NancyBrilli cambia maestro e balla con #FilippoZara Cronaca e video della serata a partire dalle 21.25 circa Vai su X

Chi è Filippo Zara, il nuovo ballerino di Nancy Brilli a Ballando con le stelle/ Protagonista in Albania - Chi è Filippo Zara, il nuovo ballerino di Nancy Brilli: ha preso parte ad un talent show di danza in Albania, vincendolo! Segnala ilsussidiario.net

Chi è Filippo Zara, nuovo ballerino di Nancy Brilli/ Età, fidanzata, vita privata - Chi è Filippo Zara, il ballerino che farà coppia con Nancy Brilli dopo l’infortunio di Carlo Aloia: la vita privata e la sua carriera. Si legge su ilsussidiario.net

Filippo Zara, chi è il nuovo maestro di Nancy Brilli: il ruolo nello spin off di Ballando e il trionfo nella versione albanese dello show - È Filippo Zara il nuovo maestro di Nancy Brilli, dopo l'infortunio subito da Carlo Aloia - Come scrive corrieredellumbria.it