Carlo Aloia si ferma per infortunio: al suo posto entra Filippo Zara, talento internazionale della danza. Scopri chi è il nuovo partner di Nancy Brilli e cosa aspettarti dal loro debutto. Il palcoscenico di Ballando con le Stelle si accende ogni sabato sera con emozioni, sorprese e. anche qualche imprevisto. E stavolta l’imprevisto ha un nome e un volto: Carlo Aloia. Il talentuoso maestro di danza, partner di Nancy Brilli nel celebre dancing show condotto da Milly Carlucci, è stato costretto a uno stop forzato a causa di un infortunio muscolare durante le prove. Niente sala prove per lui, almeno per un paio di settimane. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Filippo Zara, Curiosità: Ecco Perchè E’ Famoso!