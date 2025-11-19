L’Italia ha sconfitto l’Austria per 2-0 e si è qualificata alle semifinali della Coppa Davis, la massima competizioni per Nazionali maschili di tennis. Matteo Berrettini ha regolato Rodionov per 6-3, 7-6(4), riuscendo ad annullare tre set-point consecutivi nel secondo parziale e ruggendo poi nel tie-break. Flavio Cobolli ha travolto Misolic con un perentorio 6-1, 6-3 e così i ragazzi di Filippo Volandri si sono meritati la sfida contro il Belgio, in programma venerdì 21 novembre (a partire dalle ore 16.00 a Bologna). Il capitano non giocatore ha espresso tutta la propria soddisfazione ai microfoni di Supertennis: “ Sono stracontento e orgoglioso dei contenti per come abbiamo gestito e vinto questa partita, che nascondeva diverse insidie. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Filippo Volandri: “Berrettini è fatto per la Davis. Cobolli? Mi è piaciuto l’approccio, avversario sottacqua”