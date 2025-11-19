Fico | La candidatura di Di Fenza? Io l’ho rifiutata

Tempo di lettura: 4 minuti “E’ lei che non ha voluto Di Fenza tra i candidati delle sue liste? “E’ vero”. Così, Roberto Fico, candidato del centrosinistra alle elezioni in Campania, ha risposto a chi stamattina gli ha rivolto una domanda sul caso sollevato da Fanpage riguardante il consigliere regionale uscente Pasquale Di Fenza, eletto col centrosinistra, espulso da Azione e ora ricandidato con Forza Italia a sostegno del candidato Cirielli. Di Fenza è arrivato alla rottura con Azione, con il provvedimento annunciato dal leader Calenda, dopo il video girato nel suo ufficio, in Consiglio regionale, con la tiktoker partenopea Rita De Crescenzo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fico: “La candidatura di Di Fenza? Io l’ho rifiutata”

