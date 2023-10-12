Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Festa per la Coppa Davis a Bologna: 500 palline da tennis in via San Felice ilrestodelcarlino.it
Ucraina, attacchi russi su Ternopil: almeno 19 morti e decine di feriti | Gran Bretagna: "Nave spia russa ... tgcom24.mediaset.it
Maltempo Campania, allagamenti e auto intrappolate dall'acqua in provincia di Napoli tg24.sky.it
Alessia Marcuzzi: “Dicono che ho avuto 100 figli da 100 uomini”. Il peso dei giudizi dilei.it
È FATTA! OK IL PREZZO È GIUSTO SU CANALE 5 SULLA SCIA DEL REVIVAL BOOM DELLA RUOTA bubinoblog
Oroscopo di oggi, martedì 19 novembre, per uomini. mondou.it
“Addio mito!” Se ne va un pezzo di storia della musica italiana: il triste annuncio
È morto a 65 anni Nicola Vannini, fondatore dell’etichetta Audioglobe e primo cantante dei Diaframm... ► thesocialpost.it
Monica Sarnelli, pienone all’Augusteo: presentato il progetto RitmiUrbani
Il Teatro Augusteo ha accolto Monica Sarnelli. Prima dello spettacolo, è stato presentato il progett... ► 2anews.it
Ravenna divisa in 'micro zone' e tre fasce di prezzo: quanto costeranno gli affitti con il nuovo accordo sul canone concordato
Un lungo braccio di ferro tra proprietari e rappresentanti degli affittuari ha portato alla firma ... ► ravennatoday.it
Lutto nel mondo del giornalismo per la scomparsa del direttore di ‘Toscana Oggi’ Domenico Mugnaini
FIRENZE – Lutto nel mondo del giornalismo, in particolare della stampa cattolica, per la scomparsa ... ► corrieretoscano.it
'Colpo gobbo' in ricevitoria a Ferrara: vinti 20mila euro con il gioco '10eLotto'
Colpo gobbo in ricevitoria. La Dea bendata torna a baciare Ferrara. Lo ha fatto, nello specifico, ... ► ferraratoday.it
“Pietro Saltatempo, il filo magico” in scena al Teatro dei Piccoli per la Giornata Mondiale per i Diritti dell'Infanzia
Si intitola “Pietro Saltatempo, il filo magico” lo spettacolo di Giovanna Facciolo, che sarà in sc... ► napolitoday.it
Un derby alla milanese: anche l'arbitro è nato in città. Chi è Sozza e perché è già nella storia
Designato il direttore di gara che ha già arbitrato il 5-1 del 2023 e la finale di Supercoppa. È nat... ► gazzetta.it
Ucraina, Ternopil e Kharkiv colpite: la notte dei raid russi
Una nuova serie di bombardamenti russi ha colpito l'Ucraina durante la notte, provocando vittime e d... ► tgcom24.mediaset.it
“Non riuscivano più a farlo”. Gemelle Kessler, la verità prima del dramma: si scopre solo ora
Si delinea con sempre maggiore chiarezza il contesto che ha portato Alice ed Ellen Kessler a scegli... ► thesocialpost.it
Moriero in vista del derby Inter Milan: “Sarà una partita a ritmi altissimi, ecco chi vedo favorito”
Moriero, ex giocatore dell'Inter, ha parlato in vista del derby contro il Milan di Massimiliano Alle... ► pianetamilan.it
Crolla un pezzo di solaio sotto le logge in Borgo Stretto, area transennata
Un piccolo crollo di muratura, senza conseguenze per le persone, è avvenuto stamani 19 novembre in... ► pisatoday.it
Via Buranello: Lega, "Arrivate le prime lettere di sfratto, la giunta batta un colpo"
“Il 4 novembre, rispondendo a una nostra interrogazione, l’assessore al Commercio aveva assicurato... ► genovatoday.it
Sì dalla Camera: senza consenso è violenza sessuale
Voto unanime alla proposta di legge. Soddisfazione bipartisan. Ora la palla passa al Senato The pos... ► lidentita.it
Coppa del Mondo 2026, la Scozia si qualifica: l'esultanza dei tifosi
La Scozia vola alla Coppa del mondo, dopo 28 anni dall’ultima volta, e i tifosi non riescono a cont... ► lapresse.it
Scuola, è Bernardo Moschella il nuovo provveditore agli studi di Palermo
È Bernardo Moschella il nuovo provveditore agli studi di Palermo e la nomina riscuote l'apprezzame... ► palermotoday.it
Ucraina, attacchi russi su Ternopil: almeno 19 morti e decine di feriti | Gran Bretagna: "Nave spia russa vicina alle nostre acque"
Varsavia e Bucarest fanno decollare i jet, chiusi gli aeroporti polacchi. Media: "Piano segreto Usa-... ► tgcom24.mediaset.it
Lily Allen debutta in passerella (ed è, quasi, Audrey Hepburn)
Continuano i revenge dress della cantante dopo la fine del matrimonio con David Harbour. Questa volt... ► vanityfair.it
Il mistero di Beethoven attraverso il talento del pianista Pietro Fresa
Penultimo appuntamento per il festival “Rossini Open” quello di giovedì 20 novembre alla Chiesa de... ► ravennatoday.it
Cade da un camion in un cantiere, grave un operaio di 65 anni: nuovo incidente sul lavoro in Abruzzo
Un operaio di 65 anni è stato ricoverato in codice rosso nell'ospedale di Teramo dopo essere stato... ► ilpescara.it
La Scozia ha fatto la Scozia
Su Hampden Park è calata una leggera nebbia, o forse è solo la notte fredda di Edimburgo o qualche ... ► ultimouomo.com
Bollitore elettrico, come usarlo risparmiando energia e tempo
(Adnkronos) – Il bollitore elettrico è essenziale per riscaldare rapidamente l’acqua per le varie ne... ► periodicodaily.com
Con tre giorni di assenza ingiustificata scattano le dimissioni, il caso in tribunale
Un’assenza ingiustificata può trasformarsi in un gesto che parla più di mille parole. Questo è il p... ► quifinanza.it
Allenati al doppio: 12 minuti, 4 combo, zero scuse
Sei in cerca di un workout total body davvero efficace? L’equazione è semplice: aumenti l’intensità... ► gqitalia.it
Festa per la Coppa Davis a Bologna: 500 palline da tennis in via San Felice
Bologna, 19 novembre 2025 - Due reti da tennis e 500 palline sorrette con un filo trasparente in n... ► ilrestodelcarlino.it
Legalità e lavoro: Cisl Sicilia, Fondazione Falcone e Museo del Presente siglano un protocollo d’intesa
La Cisl Sicilia, la Fondazione Falcone e il Museo del Presente hanno siglato oggi a Palermo un pro... ► palermotoday.it
Record storico: un quadro di Klimt vola a 236 milioni e travolge Sotheby’s
Gustav Klimt riscrive le regole del mercato globale dell’arte, con un risultato che ha fatto tremar... ► thesocialpost.it
Cagliari, scomparsa Martina Lattuca: nell’ultimo video cammina sotto la pioggia, trovato uno zaino
A far scattare ieri l’allarme il compagno: ricerche senza sosta nella zona di Calamosca, dove è stat... ► fanpage.it
L'auto a guida autonoma di Unimore sfiora la vittoria in pista ad Abu Dhabi
Il Team Unimore Racing, con la propria macchina a guida autonoma, ha conquistato il prestigioso pr... ► modenatoday.it
I volontari di Lions Club Arezzo e Leo Club Arezzo insieme per il Banco alimentare
Nella giornata nazionale della Colletta alimentare di sabato 15 novembre, il Lions Club Arezzo Chi... ► arezzonotizie.it
Ucraina, 16 morti e 64 feriti in raid russo su Tenopil
Si è aggravato il bilancio delle vittime del massiccio raid russo di droni e missili su Ternopil. Fi... ► gazzettadelsud.it
Blitz al campo rom di via di Salone, sfera di ferro scagliata contro gli agenti
ROMA – Blitz nel campo rom di via di Salone, dove sono stati sequestrati veicoli, armi ad aria compr... ► imolaoggi.it
Stalkera il presidente di Generali, gli lancia uova sull’auto e gira video per i social: 69enne arrestato
Arrestato un uomo di 69 anni, incensurato, per stalking nei confronti del presidente di Assicurazio... ► fanpage.it
Manovra, governo Meloni propone bonus di 1500 euro per chi manda i figli nelle scuole private: altro che patrioti e sovranisti!
Una proposta deplorevole, che merita di essere esaminata criticamente L'ultima geniale uscita del... ► ilgiornaleditalia.it
Processo Torre Milano, gli avvocati del Comune invocano il segreto professionale: “Niente testimonianze in aula”
Milano, 19 novembre 2025 – Processo alla Urbanistica milanese: gli avvocati di Palazzo Marino chied... ► ilgiorno.it
DIRETTA | Tutte le notizie di mercoledì 19 novembre: Gravina, niente dichiarazioni sull’Italia LIVE
Tutte le notizie live di mercoledì 19 novembre su Calciomercato.it dal mondo del calcio, tra partit... ► calciomercato.it
Donzelli: “Garofani non ha smentito, stupiscono chiacchiere contro Meloni. C’è chi non ci vuole al governo”
Il responsabile organizzazione FdI, Giovanni Donzelli, commenta a Fanpage.it il caso del consigliere... ► fanpage.it
Prodotti fitosanitari e disinfestanti: cosa sapere per proteggere casa e colture
Tempo di lettura: 3 minutiIl verde è senza dubbio una risorsa preziosa e per questo in giardini, ... ► anteprima24.it
Un viaggio in treno, il vino e... una monetina: la storia del primo Inter Milan
Da più di cent'anni, il derby di Milano regala emozioni straordinarie e partite indimenticabili, con... ► video.gazzetta.it
Ana de Armas lascia Tom Cruise: lei è già con un altro, ma lui potrebbe aver adocchiato Sydney Sweeney
La breve storia d’amore tra Ana de Armas e Tom Cruise si è conclusa dopo meno di un anno di relazio... ► screenworld.it
Dal Trentino alla Sicilia, tra castelli, boschi e giardini, esiste un altro modo di vivere il Natale. Non è un evento. Non è un mercatino. È un viaggio dentro il tempo, la memoria e il paesaggio
Natale 2025 a passo lento, tra corti medievali e boschi silenziosi. Dove la festa non è rumore ma g... ► iodonna.it
Ucraina sotto attacco, 19 morti a Ternopil, feriti a Kharkiv: Polonia e Romania fanno decollare i caccia
Massiccio attacco russo la scorsa notte in Ucraina: almeno 19 morti e decine di feriti. Allerta nei ... ► fanpage.it
Franciacorta by night: tre giorni di Costez tra house e ritmi latini
Un fine settimana intero dedicato a musica e ritmi latini attende chi sceglie l’Hotel Costez – Fran... ► sbircialanotizia.it
“Eccola lì”. Martina scompare nel nulla, ricerche disperate: spunta l’ultimo video
Una vicenda di scomparsa sta tenendo sotto scacco la città di Cagliari. La protagonista è Martina L... ► thesocialpost.it
Tomori Gabbia Pavlovic: torna il tris che prende gol ogni due ore e mezza. Come le big europee
Allegri per il derby ritrova i titolari: Tomori finalmente sta bene e torna dal 1'. Il Milan col ter... ► gazzetta.it
Meteo Liguria, l'inverno inizia a fare sul serio e potrebbe arrivare la prima neve
L'inverno inizia a fare sul serio e nei prossimi giorni anche in Liguria potremmo vedere i primi f... ► genovatoday.it
Boato e terrore nella notte: crolla il muro di cinta tra casa e polo socio culturale
Un tremendo boato nel cuore della notte, il terrore che potesse essersi verificata un'esplosione. ... ► ravennatoday.it
Frutto proibito in onda anche di sabato per la prima volta
Le recenti modifiche al palinsesto di Canale 5 hanno portato a una diversa distribuzione delle seri... ► jumptheshark.it
Consigliera di FdI a Ancona dice che i femminicidi non esistono: “Sono omicidi come gli altri”
Maria Grazia De Angelis, consigliera comunale di Fratelli d'Italia ad Ancona, ha detto in Consiglio ... ► fanpage.it
Etica, impresa e intelligenza artificiale: il confronto a Palazzo Santo Stefano
Un dialogo profondo e plurale su come l’intelligenza artificiale stia ridefinendo il lavoro, l’imp... ► padovaoggi.it
Un operaio è stato licenziato per la sua paura di volare
Un operaio è stato licenziato dalla usa azienda a causa della sua paura di prendere l’aereo. È suc... ► bolognatoday.it
Pronostico Ceara Internacional: blindato il posto nelle coppe
Ceara-Internacional è una partita della trentaquattresima giornata del Brasileirao e si gioca vener... ► ilveggente.it
Isola dei Famosi 2026: partito il casting per i prossimi naufraghi
Mentre il GF Vip ha ormai definito il suo cast, per l’Isola dei Famosi 2026 la macchina dei castin... ► tivvusia.it
VIDEO | Lavoratrici licenziate dopo lo sciopero: scatta la protesta in prefettura
Oggi davanti alla prefettura di Genova è in corso un presidio delle 20 lavoratrici del Novotel lic... ► genovatoday.it
La rivelazione degli insider: “Carlo debole e malato, William ora vuole essere re”
(Adnkronos) – Un re Carlo malato e dal carattere debole, a cui William non vede l'ora di subentrare.... ► webmagazine24.it
Pagamento Assegno Unico a novembre 2025, date di accredito Inps e cosa cambia dal prossimo anno
L’assegno unico di questo mese verrà accreditato tra il 20 e il 21 novembre 2025 alle famiglie per l... ► fanpage.it
Fiorentina Juve, niente sold out al Franchi: tifosi viola demotivati dalla situazione di classifica? Quanti biglietti sono rimasti invenduti
di Redazione JuventusNews24Fiorentina Juve, niente sold out al Franchi: tifosi viola demotivati? Qua... ► juventusnews24.com
Roma, violenza sessuale su una minore: arrestato 24enne
I carabinieri della stazione di Lavinio, coadiuvati dai colleghi della compagnia di Gallipoli, hann... ► lapresse.it
Le scelte beauty di Natalia Dyer, star di Stranger Things
C’è una nuova star sui red carpet che sta dettando legge in fatto di beauty look, attirando l’atten... ► amica.it
“Hanno falsificato i biglietti della business class e si sono piazzati nelle poltrone da 3000 euro”: passeggeri beccati e cacciati dal volo Milano New York
La mattina del 18 novembre, a Malpensa, due viaggiatori italiani hanno attirato l’attenzione del pe... ► ilfattoquotidiano.it
Iran: Teheran dissequestra petroliera battente bandiera Isole Marshall, l'equipaggio sta bene
Teheran, 19 nov. (Adnkronos) - L'Iran ha dissequestrato la petroliera battente bandiera delle Isole... ► iltempo.it
Violenza sessuale, senza consenso è sempre reato: la Camera approva all'unanimità
Senza «consenso libero ed attuale» si configura il reato di violenza sessuale. Lo prevede la propost... ► gazzettadelsud.it
Esauriti i fondi per il bonus elettrodomestici: come entrare in lista d’attesa
Il fondo da 48,1 milioni di euro per il bonus elettrodomestici è stato esaurito in sole 24 ore. Il ... ► lettera43.it