Fibrillazione atriale e caffè | uno studio smentisce i divieti

Molti pazienti con patologie cardiache, e in particolare con fibrillazione atriale, vengono spesso invitati a evitare il caffè, considerato un possibile fattore di rischio per palpitazioni, fiato corto e stanchezza. Ma quanto c'è di.

