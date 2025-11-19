Fiat partner ufficiale del 43mo Tff 500 Hybrid Torino sarà mezzo di trasporto ufficiale

Periodicodaily.com | 19 nov 2025

(Adnkronos) – Fiat rinnova il suo legame con Torino e con il mondo dell’arte e del cinema, annunciando il ruolo di partner ufficiale della 43ª edizione del Torino Film Festival. Durante il Festival, una flotta dedicata di Fiat 500 Hybrid Torino sarà il mezzo di trasporto ufficiale delle personalità invitate, mentre un esemplare di 500 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

