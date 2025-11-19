Festival ‘Il mondo disegnato’ A Grottammare mostre e street art
Torna a Grottammare il festival dell’illustrazione ‘ Il mondo disegnato ’, che si terrà da giovedì a domenica prossima, ideato e diretto dal fumettista Maicol & Mirco. Per tre giorni la città si trasformerà in un laboratorio di arte diffusa: mostre, incontri e live painting animeranno spazi pubblici e luoghi culturali, rendendoli punti di incontro tra creatività e territorio. La novità di questa edizione è la collaborazione con Enel Distribuzione, che ha messo a disposizione tre cabine elettriche come ‘tele urbane’ da rigenerare con interventi di street art. In anteprima rispetto al festival, due manufatti d’autore sono già visibili nei quartieri Ischia (via Procida) e Valtesino (parcheggio Madonna della Speranza). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
