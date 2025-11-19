Festival della Valtellina vs Brianza

Monzatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Protagonisti saranno i migliori street chef con i loro gustosi piatti valtellinesi e brianzoli on the road, sia dolci che salati per accontentare tutti i palati. L'appuntamento è in piazza Pietro Cuzzi a Besana Brianza con il gustosissimo format "Festival Valtellina vs Brianza", l’evento dedicato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

festival valtellina vs brianzaPoesiaterapia, in Brianza torna il Festival internazionale - Al via In Brianza, dal 20 al 30 novembre 2025, il Festival internazionale di poesiaterapia. Secondo ilsole24ore.com

Nameless Festival 2023, tre giorni di musica nella Brianza lecchese: lineup, orari e come arrivare - Quattro palchi, un centinaio di artisti, la contaminazione di generi, latin music e indie- Lo riporta milano.corriere.it

festival valtellina vs brianzaSa fem, magem? - Da sabato 22 a martedì 25 novembre potrete gustare numerosi piatti tipici della tradizione valtellinese e brianzola. Scrive ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Festival Valtellina Vs Brianza