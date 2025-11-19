Festa delle Stelle al Merito Sportivo il 2 dicembre la 30esima edizione | i nomi dei premiati
Tempo di lettura: 2 minuti E’ in programma martedì 2 dicembre 2025 alle ore 17 presso l’ Aula Magna dell’Università degli Studi “Giustino Fortunato” di Benevento in via Raffaele Delcogliano 12,, la 30esima Festa delle Stelle al Merito Sportivo e del Fortunato d’Oro durante il quale saranno consegnate le onorificenze agli sportivi sanniti e alle società che si sono messe maggiormente in luce. Alla cerimonia saranno presenti il Presidente CONI Campania, Sergio Roncelli, e il Delegato CONI Benevento, Mario Collarile. Queste l’elenco delle Stelle al Merito Sportivo che saranno assegnate: Stella d’Oro: Giovanni Caruso per l’Atletica; Stelle d’Argento: Sara Furno, Scherma; Antonio Meola, UsAcli; Stelle di Bronzo: Ernesto Avitabile, Pallavolo; CT San Giorgio del Sannio, Tennis. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
