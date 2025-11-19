Festa delle Stelle al Merito Sportivo il 2 dicembre la 30esima edizione | i nomi dei premiati

Anteprima24.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti E’ in programma martedì 2 dicembre 2025 alle ore 17 presso l’ Aula Magna dell’Università degli Studi “Giustino Fortunato”  di Benevento in via Raffaele Delcogliano 12,, la 30esima Festa delle Stelle al Merito Sportivo e del Fortunato d’Oro durante il quale saranno consegnate le onorificenze agli sportivi sanniti e alle società che si sono messe maggiormente in luce. Alla cerimonia saranno presenti il  Presidente CONI Campania, Sergio Roncelli, e il  Delegato CONI Benevento, Mario Collarile. Queste l’elenco delle Stelle al Merito Sportivo che saranno assegnate:  Stella d’Oro: Giovanni Caruso per l’Atletica; Stelle d’Argento:  Sara Furno,  Scherma; Antonio Meola, UsAcli; Stelle di Bronzo:  Ernesto Avitabile, Pallavolo;  CT San Giorgio del Sannio, Tennis. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

festa delle stelle al merito sportivo il 2 dicembre la 30esima edizione i nomi dei premiati

© Anteprima24.it - Festa delle Stelle al Merito Sportivo, il 2 dicembre la 30esima edizione: i nomi dei premiati

Altri contenuti sullo stesso argomento

festa stelle merito sportivo'Anno sportivo straordinario', Festa dello Sport Coni Marche - Il Coni Marche celebra "un anno sportivo straordinario: al via la prossima settimana le Feste dello Sport 2025. Si legge su ansa.it

Stelle al merito sportivo - Il Delegato Provinciale di Cremona, Alberto Lancetti, ha  reso noti i nomi dei premiati alla Cerimonia di consegna delle Benemerenze al Merito Sportivo del CONI, per i risultati ottenuti ... Come scrive cremonaoggi.it

Stelle al merito del Coni Ancona, irruzione a sorpresa di Gimbo Tamberi alla Mole - Come ogni anno, nella giornata di ieri si è tenuta la consueta Festa dello Sport organizzata dalla Delegazione ... Segnala corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Festa Stelle Merito Sportivo