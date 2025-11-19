Ferrari e Porsche all’asta ma il super evasore Zaniboni salva l’attico in galleria Mazzini

Il “Briatore della Valle Sturla” come lo chiamavano gli amici è stato condannato a 4 anni ma non andrà in carcere e sconterà i lavori utili. Incassava milioni in nero ma c hiese il bonus Covid. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Ferrari e Porsche all’asta, ma il super evasore Zaniboni salva l’attico in galleria Mazzini

