Ferrari derubata da Aston Martin | contatti con Leclerc E lo sponsor di Maranello passa con Stroll

Il team di Lawrence Stroll si muove su due fronti: avvicina l'entourage di Charles Leclerc in vista del 2027 e strappa alla Ferrari lo sponsor Celsius, che dal 2026 comparirà sulle monoposto verdi. Una doppia mossa che accentua la fase di incertezza vissuta a Maranello mentre si avvicina il decisivo progetto per il 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

