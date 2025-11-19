Ferrara Sip | Dialogo e presenza contro rischi isolamento digitale

Webmagazine24.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Serve un dialogo attivo che faccia sentire i genitori vicini e collaborativi, senza però invadere gli spazi dei figli, ma mostrando la volontà di esserci per proteggerli dai possibili rischi" dovuti all'isolamento digitale. Lo ha detto Pietro Ferrara, vicepresidente Sip, intervenuto oggi agli Stati generali della pediatria 2025, organizzati in Senato, sul tema . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

ferrara sip dialogo presenzaFerrara (Sip): "Dialogo e presenza contro rischi isolamento digitale" - "Serve un dialogo attivo che faccia sentire i genitori vicini e collaborativi, senza però invadere gli spazi dei figli, ma mostrando la volontà di esserci per proteg ... Secondo lanuovasardegna.it

Cerca Video su questo argomento: Ferrara Sip Dialogo Presenza