Fermo aspetta il Giro d’Italia | ci sarà l’arrivo di una tappa E’ stata voluta da Calcinaro
Fermo, 19 novembre 2025 – Una tappa del Giro d’Italia, edizione numero 106, con partenza anticipata all’8 maggio fino al 31 maggio, sarà a Fermo? Sembrerebbe proprio di sì. Il comune capoluogo di provincia sarebbe davvero riuscito ad aggiudicarsi l’arrivo della tappa del 16 maggio, Chieti – Fermo, tanto che il nome della città compare in una tabella del percorso aggiornata a tre giorni fa e in una piantina dell’Italia che sta circolando sui siti specializzati. Ma ancora ieri, testate specializzate davano per assodata, nella prima settimana del tour, la tappa che toccherà i ‘muri marchigiani’ nella zona di Fermo, con chiaro riferimento al percorso del Gran Premio di Capodarco (sarebbe il dovuto tributo a Gaetano Gazzoli storico patron della corsa e personaggio del mondo delle due ruote), altro evento sportivo d’eccellenza di cui può fregiarsi la città capoluogo di provincia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il paradosso di Frosinone: chi governa fatica, chi dovrebbe sfidare resta fermo Una maggioranza fragile e litigiosa. Ed un'opposizione che aspetta un Congresso, nella speranza che funzioni da bacchetta magica ed annulli i suoi problemi. Mentre il PSI va avan - facebook.com Vai su Facebook