Fermati in auto con decoder per le centraline e chiavi | quattro giovani denunciati dalle forze dell' ordine

Quattro giovani sono stati denunciati dalle forze dell'ordine per possesso ingiustificato di chiavi alterate e ricettazione. Gli agenti, infatti, li hanno fermati per un controllo stradale in viale Bovio durante le ore notturne mentre viaggiavano a bordo di un'automobile.A bordo gli occupanti. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Fermati in auto con decoder per le centraline e chiavi: quattro giovani denunciati dalle forze dell'ordine

