Fermatela è impazzita Uomini e Donne Gemma Galgani perde la testa | mani in faccia al protagonista

Gran parte della puntata di Uomini e donne andata in onda il 19 novembre ha riportato l’attenzione su uno dei protagonisti più discussi del momento: Mario Lenti. Il cavaliere, già al centro di numerose polemiche per i rapporti burrascosi con le dame che ha frequentato nel suo percorso, è diventato il bersaglio di una nuova e clamorosa sfuriata di Gemma Galgani. La storica dama torinese, infatti, si è resa protagonista di un gesto che in pochi avrebbero immaginato: mentre Mario cercava di difendersi dalle accuse, lei si è alzata, lo ha raggiunto dall’altra parte dello studio e gli ha letteralmente tappato la bocca con un cerotto, o un nastro adesivo, come mostrato dalle telecamere. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it