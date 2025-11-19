Ferguson Inter nerazzurri pronti a provarci nel mercato invernale La richiesta del Bologna

Inter News 24 Ferguson Inter: il centrocampista del Bologna è un nuovo obiettivo per il centrocampo dell’Inter. I nerazzurri potrebbero puntarci in inverno. Lewis Ferguson, centrocampista del Bologna, è un nome che negli ultimi giorni ha iniziato a riecheggiare tra le discussioni di mercato in casa Inter. Già da gennaio, la dirigenza nerazzurra ha manifestato un forte interesse per il giovane scozzese, un giocatore che si è distinto per le sue qualità in mezzo al campo e che potrebbe essere il prossimo rinforzo per il centrocampo di Cristian Chivu. Il possibile approdo a Milano. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Ferguson è stato nuovamente accostato ai nerazzurri, specialmente in vista di un possibile addio di Davide Frattesi e Andy Diouf nella prossima sessione di mercato estivo. 🔗 Leggi su Internews24.com

